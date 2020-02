Siena, padre muore dopo essere stato travolto da un'auto. Parte raccolta fondi per aiutare la famiglia

Forte commozione e grande dolore nella comunità di Abbadia San Salvatore per la tragica morte di Alessandro Silvestri, l’uomo di 49 anni che giovedì mattina è stato falciato da un’auto che sopraggiungeva in via Remedi, mentre lui attraversava la strada. Aveva detto al figlio di attenderlo sotto casa, il tempo necessario per dirigersi dall’altra parte della carreggiata e gettare la spazzatura. Ma è stato un attimo. L’auto che sopraggiungeva l’ha preso in pieno, sbalzandolo a metri di distanza. Per aiutare la famiglia è stata organizzata una colletta. Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal Comune: "Ci uniamo al dolore dei familiari di Alessandro - la moglie Anca e i figli - per la prematura scomparsa avvenuta e a tutte le persone coinvolte nell’incidente”.