Siena, è morta la professoressa Sara Ferri. Presidente dell’Accademia dei Fisiocritici e Mangia d'Oro

E' scomparsa la professoressa Sara Ferri. L’Accademia dei Fisiocritici, di cui era socia fin dal 1961, esprime profondo cordoglio per la perdita di una figura che è stata decisiva per la vita e il destino di questa storica Istituzione, prima come segretario generale dal 1994 al 1998 e dopo come presidente per quasi due decenni dal 1998 al 2016. Prima donna, e ad oggi l’unica, ad occupare quella carica appartenuta in passato a personaggi illustri come Sallustio Bandini, Paolo Mascagni, Flavio e Angelo Chigi, Domenico Barduzzi. Alla sua presidenza è legata anche l’importante ristrutturazione dell’antico convento camaldolese sede dei Fisiocritici con la quale sono stati recuperati un intero piano seminterrato e i locali sottotetto destinandoli a percorso museale e a spazi polifunzionali.

Proprio per questo nel 2011 a Sara Ferri, senese e contradaiola dell’Aquila, era stato assegnato il “Mangia d’oro” per aver saputo, in qualità di presidente, “restituire, in tempi pure difficili, a questa antica Istituzione il ruolo che illustri predecessori le avevano garantito, non senza impegno e fatica, nel tempo” e per aver saputo “comunicare il patrimonio anche meno noto e più intimo di Siena con le più vaste problematiche scientifiche, non temendo il confronto con le grandi correnti del pensiero moderno”.

Sara Ferri è stata professore ordinario di Botanica Farmaceutica all’Università di Siena, uno dei maggiori studiosi della vita e delle opere di Pietro Andrea Mattioli e autrice di oltre centocinquanta pubblicazioni riguardanti le piante medicinali e i loro principi attivi.