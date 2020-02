A San Gimignano, il 29 marzo, torna la Granfondo della Vernaccia dopo due anni di stop. L'evento richiamerà ciclisti da tutto il mondo, come testimoniano le iscrizioni che viaggiano a gonfie vele. Lo sport, insomma, lancia un segnale positivo e preciso in un periodo di grande preoccupazione legata al Coronavirus. Il sindaco della città turrita, Andrea Marrucci, spiega: "Sappiamo di essere in un momento di giusta la preoccupazione, ma non vogliamo scadere nell'isteria. Ad oggi non ci sono elementi restrittivi, in quanto nella nostra Regione ci sono casi positività al virus, è vero, ma non è focolaio”. Dunque, verranno prese contromisure solo nell'ipotesi in cui la situazione dovesse peggiorare. Per ora si va avanti così.

Ottimista anche Paolo Marrucci, responsabile dell'organizzazione del gruppo ciclistico Amatori San Gimignano: "Aspettiamo circa cinquecento partecipanti. Quella del Coronavirus è una situazione che ovviamente stiamo monitorando, ma siamo fiduciosi”