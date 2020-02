Coronavirus, Gelmini critica la Regione Toscana: "Perso troppo tempo. Speriamo non ci siano conseguenze"

Coronavirus, Gelmini critica la Regione Toscana: "Perso troppo tempo. Speriamo - spiega in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati - non ci siano conseguenze. I parlamentari toscani di Forza Italia Stefano Mugnai ed Erica Mazzetti, i consiglieri regionali azzurri Marco Stella e Maurizio Marchetti, e il nostro capogruppo a Palazzo Vecchio, Jacopo Cellai, da giorni chiedono a gran voce interventi immediati al presidente della Regione, Enrico Rossi, e all’assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi, in merito all’emergenza Coronavirus. In Toscana, occorre ricordarlo, la situazione è potenzialmente molto delicata. Nelle ultime settimane stanno rientrando dalla Cina, dopo il capodanno cinese, circa 2.500 persone e in particolare la città di Prato conta una numerosissima comunità cinese. La Regione si è mossa in ritardo ed è stato perso tempo prezioso, non volendo ascoltare, per pregiudizio politico, gli autorevoli pareri di Burioni e di altri scienziati. Speriamo non ci siano contraccolpi negativi per i cittadini a causa di questi colpevoli ritardi”.