Emozioni, divertimento e il lancio di una proposta al sindaco per un concerto di beneficenza. Si è svolta venerdì 21 febbraio al Nannini Conca d’Oro la premiazione del Senese dell’Anno 2019, concorso indetto dal Corriere di Siena. Menzione speciale per suor Ginetta De Santi, terza classificata con 187 voti. Al secondo posto, il professor Duccio Balestracci, autore del volume Il Palio di Siena. Una festa italiana, giunto in pochi mesi alla terza ristampa e presentato in tutta Italia. Il primo premio del concorso cartaceo, con 523 voti, è andato al gruppo musicale Deschema, composto da Gianluca Polvere, Nicola Facco, Giulio Cappelli, Emilio Goracci e Massimiliano Manetti. Il gruppo senese è arrivato a Sanremo Giovani nel 2018, dove ha conquistato il secondo posto al televoto ed il terzo nella classifica finale. A trionfare sul web, è stato Luca Venturi, affermato ingegnere e contradaiolo del Drago, ideatore del Siena International Photo Awards. “Vorremmo lanciare un messaggio al sindaco, perché ci faccia suonare in Piazza del Campo. Proponiamo di fare un concerto per raccogliere fondi da destinare ai poveri che ogni giorno frequentano la mensa delle suore a San Girolamo”. Questa la proposta lanciata dai Deschema a Luigi De Mossi al termine della premiazione.