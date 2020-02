Siena, badante non paga le tasse: non dichiara 30mila euro

Badante non dichiara al fisco 30mila euro. Questa volta i finanzieri del comando provinciale di Siena hanno messo sotto la lente di ingrandimento l’attività svolta da una badante, sessantenne di origini filippine residente nel capoluogo, che non ha mai presentato la prevista dichiarazione dei redditi arrivando a percepire compensi totalmente “in nero” per oltre 30.000 euro. Il lavoro di colf e badanti, o più in generale il lavoro “domestico”, è un’attività per la quale la richiesta è in continua crescita, così come l’importanza sociale che gli viene riconosciuta. Non per questo però, quando gli introiti percepiti per il servizio reso a domicilio superano la soglia di esenzione riconosciuta dal Fisco, viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.