Gli agenti della polizia municipale hanno fermato nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio in via Montanini a Siena una venditrice ambulante abusiva. La donna è stata accompagnata presso il comando per le verifiche del caso ed è risultata sprovvista di qualsiasi tipo di autorizzazione al commercio itinerante. La donna è stata sanzionata con una multa di 5mila euro. La merce è stata posta sotto sequestro.