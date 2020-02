Siena, donna si ustiona il volto per accendere la stufa a legna

Grave incidente domestico lunedì 17 febbraio in una abitazione di via Ammann a Abbadia San Salvatore in provincia di Siena. Una giovane donna moldava di 36 anni si è ustionata al volto, mentre era intenta a accendere la stufa a legna con l’alcool. Il fuoco è divampato e a causa del ritorno di fiamma ha investito la parte superiore e, in particolare, il volto. Erano circa le ore 12,30, quando è scattato l’allarme. Il marito che era presente alla scena ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco e il 118. Sul luogo sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Piancastagnaio e la Misericordia di Piancastagnaio, che ha prestato le prime cure. Subito è stato allertato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento al Centro grandi ustionati di Pisa.