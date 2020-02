Siena, partita di calcio il giorno di San Valentino per ricordare Dario Bianchi morto in un incidente

Una partita di calcio il giorno di San Valentino per ricordare Dario Bianchi scomparso sabato 8 febbraio in un tragico incidente a Certaldo. “Pensavamo ad un modo per ricordare il nostro compagno di squadra è ci è venuto in mente abbastanza facilmente il fatto di dedicare a lui questa gara, che ci sarebbe dovuta essere comunque”. Sarebbe dovuto essere lì in campo Dario, insieme ai suoi compagni è invece la sua sorte è stata purtroppo quella di andarsene troppo presto in quell’incidente, di mattina presto. Dopo aver urtato una pianta ad alto fusto lungo la carreggiata, il giovane ha terminato la propria marcia nel piazzale di una autocarrozzeria.