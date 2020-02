Siena, i coniugi di Taiwan positivi al coronavirus hanno indossato la mascherina anche in albergo

I coniugi di Taiwan risultati positivi al coronavirus al ritorno in patria dopo un viaggio in Italia, durante il quale hanno soggiornato anche a Firenze per 4 giorni, visitando poi Siena e Pisa, "sono andati via dalla Toscana il 29 gennaio, e quindi ormai direi che sono già quasi passati interamente i giorni del periodo di incubazione della malattia: se ad oggi non abbiamo registrato nessun caso di malattia accertata, diciamo che sostanzialmente è presumibile che non ci siano stati contatti infettivi". Lo ha affermato Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana, a margine della firma di un accordo coi sindacati.

"Peraltro - ha aggiunto Saccardi - le notizie che abbiamo avuto riguardano il fatto che questi signori sono stati in Toscana, anche nell’albergo sembra che abbiano girato con mascherine, per cui ci sentiamo abbastanza tranquilli al momento. Naturalmente non si può ancora dire niente, però i giorni stanno passando, e quindi ci sentiamo di rassicurare sul possibile contagio che queste persone possono avere avuto o fatto in Toscana".