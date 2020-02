Siena, raccolti 10mila euro per Nottola grazie allo spettacolo di Giobbe Covatta

Grazie allo spettacolo che Giobbe Covatta ha tenuto al teatro Poliziano di Montepulciano sono stati raccolti quasi 10 mila euro che serviranno per il pronto soccorso pediatrico a Nottola. A darne l’annuncio la consigliera comunale Elena Contucci dopo la serata al teatro Poliziano dove Giobbe Covatta. Ineonati, infatti, nei primi giorni di vita vanno incontro ad un evento molto frequente, l'ittero fisiologico del neonato. Una condizione che deve essere tenuta sotto controllo con frequenti esami del sangue. “Il reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti della Valdichiana sta perseguendo l'obiettivo - continua Scaramelli - di ridurre il dolore evitabile fin dal primo giorno di vita. Una sfida importante e ambiziosa, quella della gestione del dolore, che dimostra un avanzamento della nostra sanità. Fino a non molto tempo fa la pratica clinica pediatrica non prevedeva, o comunque relegava a un ruolo limitato, l’analgesia e la cura nell’ambito del dolore per i piccoli pazienti. Gli studi ci dimostrano che fin dalla ventitreesima settimana di gestazione il sistema nervoso centrale percepisce il dolore e che il neonato percepisce un dolore più intenso rispetto all’adulto. Ecco perché, oltre alla bellezza dell’iniziativa di beneficenza, c’è l’importanza del lavoro che il reparto di pediatria di Nottola sta portando avanti per vincere la battaglia sul dolore inutile”.