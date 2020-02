Siena, gli scarichi del paese finiscono nel bagno privato: il difensore civico sollecita Acquedotto e Comune

Gli scarichi di tutto il comprensorio di San Rocco a Pilli finiscono in una abitazione privata, i cui abitanti sono esasperati.

La vicenda è stata portata alla luce dal Corriere di Siena (leggi qui). Adesso è intervenuto il difensore civico regionale Sandro Vannini che ha sollecitato l'intervento di Acquedotto del Fiora e dell'amministrazione comunale di Sovicille: "Il funzionario responsabile della pratica ha già sollecitato per le vie brevi un riscontro da Acquedotto del Fiora che tuttavia sembra avere gestito e continuare a gestire la problematica in modo puntuale per quanto di competenza in attesa di interventi strutturali e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale. Prego quindi volere informare anche il mio ufficio dei provvedimenti che l'Amministrazione di concerto con Acquedotto del Fiora vorrà disporre per risolvere il problema in oggetto e degli eventuali approfondimenti che i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria intenderanno espletare. In attesa di un riscontro urgente, vista la frequenza con la quale il problema si presenta e gli evidenti disagi dei quali gli abitanti dell'appartamento colpito dalla problematica soffrono".