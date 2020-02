Non c'è pace per il Costone. Dopo Duccio Benincasa e Vittorio Tognazzi, si è fatto male anche Matteo Panichi, che nel corso di un allenamento ha riportato un forte trauma a un ginocchio a causa di uno scontro fortuito con un compagno. Subito soccorso dal massaggiatore Mario Cannoni, sul momento si è temuto il peggio, ma il giorno dopo il colpo sembrava quasi del tutto assorbito. La sua presenza per la gara esterna contro l’Oti Galli Terranuova rimane comunque in dubbio. Il quadro generale dei gialloverdi, dunque, è piuttosto instabile, tanto che il presidente Emanuele Montomoli ha voluto dare un chiaro messaggio alla squadra, andando negli spogliatoi per far sentire il proprio incitamento al gruppo, a cui si è rivolto raccomandandosi di non mollare.