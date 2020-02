All'interno dell’edizione 2020 di Wine&Siena è stato presentato uno studio, dal titolo “Donne e accesso al credito”, redatto dall’Università. Lorenzo Zanni e il suo staff hanno raccolto le risposte di 167 fra le 890 appartenenti all'associazione Donne del vino e, per la prima volta in Italia, è emerso che le difficoltà delle imprenditrici a ottenere credibilità finanziaria per le proprie attività sono in diminuzione. La presidente Donatella Cinelli Colombini commenta: “Vedere la luce alla fine del tunnel non è una cosa da poco: significa che è possibile uscire dal buio dei problemi e arrivare a una situazione più favorevole”. Il 56,9% delle risposte sono arrivate dal Nord Italia, e il 65% delle intervistate ha chiesto un credito negli ultimi 10 anni. Spesso il finanziamento è inferiore alle attese, ma solo il 3% si è vista negare l’erogazione. Colpisce che siano state soprattutto le imprese più piccole, quelle sotto i due milioni di fatturato annuo, a cercare l’aiuto delle banche. Si tratta di una dimostrazione di grande dinamismo perché questo denaro è stato impiegato per nuovi investimenti (72%) e non per la conduzione aziendale.