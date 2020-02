Siena, gli scarichi del paese finiscono in un bagno privato: "Non so più cosa fare"

Rossano Mazzi non sa più cosa fare e a chi rivolgersi. Ormai da diversi mesi l'appartamento dell'anziana mamma, nei pressi della rotonda di ingresso a San Rocco a Pilli, è diventato la fogna del paese. Succede che il tombino principale comunale si intasa e si blocca incanalando le fogne nere in altra direzione. E la nuova rotta porta direttamente in casa Mazzi facendo fuoriuscire dal water del bagno le acque reflue di tutte le abitazioni che si trovano in via del Castruccio e via Grossetana. Nella strada e soprattutto all'interno dell'alloggio privato gli odori nauseabondi infestano l'aria per giorni: “”Onestamente sto vivendo una situazione difficile ed imbarazzante - racconta Rossano, popolare abitante di San Rocco -, ormai è diventata una novella se si pensa che in soli dieci giorni il problema si è presentato tre volte. La fogna centrale rispedisce queste acque nere indietro ed il primo pozzetto che trova è il mio sversandomi tutto il materiale del bottino in casa. I liquidi si infiltrano nelle stanze, perfino in camera della mia mamma che è invalida al cento per cento e non può muoversi”. La famiglia si è già rivolta all'Acquedotto del Fiora che ha in gestione i lavori. Sul posto ci sono già stati i tecnici: “Che però possono fare poco o niente - prosegue Mazzi -, dopo il sopralluogo in cui accertano che il problema è sempre della fogna principale, chiamano lo spurgo. La ditta prima o dopo arriva, fa il suo lavoro e va via. La situazione generalmente si risolve in tre-quattro ore, ma il problema è che bastano pochi giorni e il casino si ripresenta. Io inizio ad essere stanco, non c'è nessuno che riesce a risolvere questa rogna, l'ultima volta ho dovuto addirittura pagare 180 euro di intervento di pulitura degli scarichi. Per questo ho deciso di rivolgermi all'avvocato Luana Garzia che ha presentato una lettera di diffida all'Acquedotto del Fiora, ma la risposta è che loro non sono responsabili della rogna. Che devo fare allora? Continuare a pulire la cacca di tutto San Rocco?”. Rossano Mazzi chiederà supporto al sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, a cui presenterà un dettagliato rapporto e vista la situazione non è da escludere che venga coinvolta anche la Asl.