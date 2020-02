Siena, badante utilizza il bancomat della donna assistita facendo acquisti per 10mila euro

Badante fa acquisti con il bancomat della donna che assiste: denunciato. La badante 27enne era stata individuata mediante un’agenzia specializzata per una donna ultraottantenne e invalida. Dopo solo dieci giorni la figlia si rende conto però che qualcosa non tornava nel conto corrente della genitrice. Analizzando meglio l’estratto conto con l’aiuto della banca, la donna individua una serie di pagamenti bancomat che non riesce a spiegarsi e giustificare, avvenuti nello scorso mese di luglio. Si rivolge ai carabinieri della locale Stazione e, con l’aiuto di questi verifica cosa è stato acquistato. Acquisti per circa 10mila euro. In casa della badante elettrodomestici, telefoni cellulari e attrezzi da lavoro, acquistati a danno della denunciante e di sua madre, presso centri commerciali.