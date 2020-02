Crisi Whirlpool, anche i lavoratori di Siena sciopereranno

Non solo Napoli. Le preoccupazioni intorno alla crisi della Whirlpool che ha deciso di chiudere definitivamente l’azienda partenopea il prossimo ottobre, mette in apprensione anche i lavoratori senesi. Mercoledì prossimo è indetta una assemblea generale nello stabilimento di viale Toselli mentre si sta preparando una nuova manifestazione nazionale a Roma. L’agitazione prevede 16 ore di sciopero per tutto il Gruppo; le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane. Onori della Cgil Siena è chiaro: “Abbiamo chiesto al Ministro un confronto per il futuro anche dell’azienda senese”.

L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola il 31 gennaio 2020.