Svolta Pinacoteca di Siena, il Direttore del Polo museale apre al Santa Maria della Scala

Una nuova veste grafica e comunicativa e un nuovo direttore per la Pinacoteca nazionale di Siena. Il direttore del polo museale toscano Stefano Casciu promette investimenti per il museo collocato a palazzi Buonsignori e Brigididi Siena: “La Pinacoteca - ha detto nell'intervista al Corriere di Siena in edicola il 30 gennaio 2020 - non è mai stata visitata tanto quanto speravamo. La chiusura degli scorsi mesi non ha certamente aiutato e la riapertura non è stata un boom. Quello che noi abbiamo è un accordo con il Comune di Siena che stiamo portando avanti. Com’è noto, la collezione Spannocchi sarà riunificata all’interno del Santa Maria della Scala. Tutte attività che mirano a un collegamento sempre più efficace tra la Pinacoteca e il Santa Maria, in maniera che si possa avere una promozione di riflesso. Certamente chiederemo a Comune e Santa Maria della Scala di arricchire l’accordo sottoscritto".