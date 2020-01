Volley Coppa Italia, l'Emma Villas sfida Bergamo per la finalissima

Emma Villas Aubay e Bergamo ancora di fronte, e in questa occasione saranno in campo sul taraflex del PalaEstra per la semifinale della Coppa Italia. Il via al match sarà questa sera a partire dalle ore 20,30. La Coppa Italia è un obiettivo estremamente importante per ogni formazione. Siena è arrivata in semifinale grazie alla vittoria per 3-1 conquistata nei quarti di finale contro Porto Viro, Bergamo è andata a sbancare addirittura per tre set a zero il palazzetto dello sport della Bcc Castellana Grotte.

Sono sette i precedenti tra Siena e Bergamo, con tre vittorie dei toscani e quattro dei lombardi. L’ultimo precedente è freschissimo, datato appena due giorni fa, quando l’Olimpia ha vinto per 3-1 proprio al PalaEstra un match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2. In questo modo si è interrotta la striscia di otto vittorie consecutive per Siena in campionato (più una gara vinta in Coppa Italia) mentre si allunga a cinque la striscia di successi di fila in serie A2 dei bergamaschi. In campionato Siena è ancora prima con 35 punti, Bergamo è quarta con 30.