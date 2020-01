Siena, distributore di carburante non in regola. I prezzi non corrispondono: maxi multa

Furbetti dei prezzi, distributore di carburante non in regola. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale di Siena della Guardia di Finanza ha dato attuazione ad una serie di interventi finalizzati a prevenire e reprimere le irregolarità nel settore della distribuzione stradale di carburanti ed in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Questa volta le Fiamme Gialle senesi hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ed informazione dei prezzi applicati al pubblico da parte di un distributore di carburante situato nelle Crete Senesi: immediata è stata la constatazione delle violazioni al trasgressore che saranno comunicate al Comune di competenza per l’irrogazione di sanzioni sino a 3 mila euro. Il controllo così eseguito ha permesso di accertare la mancata corrispondenza tra il prezzo del prodotto gpl uso autotrazione esposto e pubblicizzato con quello effettivamente praticato ai consumatori.