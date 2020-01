Siena, si sente male in casa: i carabinieri sfondano la porta e lo salvano

Si sente male in casa, salvato dai carabinieri. Lunedì 27 gennaio un uomo di Sovicille contattato il numero di pronto intervento 112, segnalando che suo fratello di 70 anni, che soffre di problemi di salute, non rispondeva al telefono da circa due giorni e non apriva dall’interno la porta di casa. Venivano subito inviati, presso l’abitazione dell’uomo nella frazione Brenna, i carabinieri della Stazione di Rosia. I militari hanno sfondato la porta trovando l'uomo a terra nella propria camera da letto, in preda ad una crisi respiratoria. Il tempestivo intervento dei militari che effettuavano le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, hanno salvato l’uomo.