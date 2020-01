Siena, ecco chi era l'uomo morto sulla Siena-Firenze

E' un uomo di 49 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio nei pressi dello svincolo della Firenze-Siena all'altezza del km 53,360. Una Fiat Panda si è capovolta per cause ancora da accertare anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che abbia urtato un autoarticolato. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze oltre ai sanitari del 118 e la polizia stradale di Siena.

Inevitabili i disagi alla circolazione per la chiusura del raccordo autostradale in direzione di Siena. Le auto sono state deviate temporaneamente sulla strada statale 741. Sulla A1 una lunga coda in direzione Roma.