Siena, iniziato lo smontaggio del cavallo di Leonardo da Vinci a Montepulciano

E’ iniziato a Montepulciano lo smontaggio della statua del grande cavallo posizionato nello spazio giochi dei giardini di Poggiofanti La scultura realizzata in speciali resine è la riproduzione fedele di quella originale progettata da Leonardo da Vinci e fusa in bronzo in onore di Francesco Forza, ha fatto bella mostra di se per oltre tre anni e mezzo ed è stata fotografata centinaia di migliaia di volte. Non c’è stato infatti turista che al suo arrivo a Montepulciano non si facesse immortalare a fianco dell’enorme statua alta oltre sette metri e lunga undici. Il suo posizionamento risale al maggio del 2017 in occasione della prima delle tre mostre su Leonardo da Vinci ospitate ogni anno negli spazi espositivi della Fortezza nel periodo estivo.