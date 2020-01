Siena, positivo all'alcol test. Multa da 750 euro per neopatentato e patente sospesa per 6 mesi

Controlli nella notte tra sabato e domenica con l’obiettivo di contrastare il comportamento di chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La polizia ha fermato per un controllo un giovane ventenne, residente a Poggibonsi alla guida della sua Mercedes e in compagnia di amici. Il ragazzo, neopatentato, aveva valori positivi all’alcol test anche se non tali da procedere penalmente nei suoi confronti. Gli è stato, infatti, elevato un verbale amministrativo di 725 euro, con 6 mesi di sospensione della patente e 10 punti in meno. Gli agenti della Polstrada hanno inoltre sanzionato altre due persone per mancanza dei documenti al seguito.