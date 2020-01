Si mette alla guida ubriaco, denunciato ventenne di Siena. Durante alcuni controlli della polizia 37 in via Vittorio Veneto e in via Aretina è stato fermato nella notte tra sabato e domenica. Qui, alle ore 3.30 circa, è stato fermato un 42enne senese a bordo della propria autovettura, Dacia che ha subito manifestato i sintomi dell’ebbrezza alcolica, con linguaggio disconnesso e alito vinoso.L’uomo, in compagnia di un amico, è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo. Al termine degli accertamenti è stato, pertanto, denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e successiva sospensione, nonché 10 punti decurtati.