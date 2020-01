Siena, due imprenditori denunciati per bancarotta e autoriciclaggio. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle senesi hanno eseguito un sequestro di mobilio e macchinari per bar e ristoranti, sottratti all’attivo fallimentare da parte del soggetto insolvente e di un suo complice. I beni erano stati illecitamente “spostati” da una società operante nel settore della ristorazione, dichiarata fallita nel 2016. L’amministratore infatti, simulando una cessione di ramo d’azienda, aveva trasferito tutti i beni e l’avviamento dell’impresa fallita ad una new company, appositamente costituita con l’intento di seguitare l’attività di ristorazione eludendo la massa dei creditori. Nello specifico, le meticolose indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Siena – coordinate dal pm De Flammineis della locale Procura della Repubblica, – avevano evidenziato l’esistenza di numerosi beni mobili quali banconi, sedie, macchinari oltre a mobilio di vario genere che, pur risultanti in carico alla fallita, in sede di inventario della curatela non erano stati rinvenuti. Le perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati e presso l’esercizio di ristorazione hanno consentito di individuare tutti i beni sottratti, per un valore di circa 90 mila euro, prontamente sottoposti a sequestro da parte della autorità giudiziaria penale per poter successivamente essere inseriti nell’attivo fallimentare, così da poter garantire il soddisfacimento dei creditori danneggiati dal comportamento fraudolento degli indagati. A carico delle persone cui è addebitata la bancarotta per distrazione è stato altresì ipotizzato il reato di autoriciclaggio.