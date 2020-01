Dopo il voto

Elezioni regionali 2020, Jole Santelli vince in Calabria e festeggia con un ballo a piedi nudi VIDEO

La netta vittoria in Calabria, nelle elezioni regionali, di Jole Santelli, fa scatenare la neo governatrice nella notte nei festeggiamenti. Jole balla a piedi nudi danze folcloristiche insieme a chi l'ha sostenuta. Per approfondire leggi anche: Dudù irrompe durante intervento telefonico di Berlusconi Tajani e Gasparri in pista con lei: "Dedico questa vittoria ai miei genitori, ai miei nipotini ...