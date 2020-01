Giovanni Atzeni è stato ospite d’onore dello show allestito per la presentazione della 14esima edizione del Palio della Costa Etrusca, in programma a Pasquetta a San Vincenzo. Tittia è l’unico fantino, tra quelli ancora in attività, ad aver fatto due volte un cappotto personale in piazza del Campo. Tra l’altro, ha anche conquistato le ultime due vittorie nell’appuntamento tirrenico, nel 2018 e nel 2019, e resta quindi il nome da battere. Insieme a lui, la senesità era ben rappresentata anche da Sara Cafarelli, l’artista della Giraffa le cui opere sono state esposte anche al Moma di New York e al Louvre di Parigi. E' lei che dipingerà il “cencio” che verrà assegnato al Comune vincitore.

