Siena, sgominata la banda responsabile di tutta una serie di furti al centro commerciale I Gelsi di Sinalunga

Sgominata la banda responsabile di tutta una serie di furti al centro commerciale I Gelsi di Sinalunga in provincia di Siena. I colpi, commessi in alcuni centri commerciali della Toscana, risalgono alla fine dell’estate scorsa. Grazie ad un accurato lavoro investigativo che i poliziotti del commissariato di Montevarchi hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre cittadini di origine peruviana resisi responsabili in concorso di una serie di furti consumati, in date diverse, nelle Province di Arezzo, Siena e Lucca. Il metodo della banda sempre lo stesso: si fingevano inizialmente interessati all’acquisto ma poco dopo si allontanavano con un ricco bottino.