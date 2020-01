New York, i bersaglieri della Valdarbia invitati per il Columbus Day

"Siamo onorati, felici e un po' sorpresi di essere stati invitati al Columbus Day, a suonare nella grandissima sfilata del 12 ottobre 2020 nella splendida metropoli di New York insieme a tanti musicisti di tutto il mondo, è una bellissima notizia e chi volesse unirsi a noi per questo evento può prenotare entro il 15 febbraio". Così Domenico Rossi, Presidente Sezione Associazione Nazionale Bersaglieri Val d'Arbia-Siena , che ci racconta con entusiasmo questa notizia recentissima insieme a Gianni Meiattini, presidente provinciale dell'Associazione.

A New York ogni anno, nell'anniversario dell'arrivo di Cristoforo Colombo in terra americana, appunto il 12 ottobre, moltissimi sono gli eventi organizzati per la parata nella città americana. E quando l'associazione We are Italian ha contattato l'Associazione nazionale bersaglieri di Siena, vi è stata gioia, sorpresa, interesse, emozione.