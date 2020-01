Siena, pericolo esondazioni: lavori di messa in sicurezza lungo il fiume Elsa

Un protocollo a cinque finalizzato alla messa in sicurezza del fondovalle del fiume Elsa dal rischio idraulico.

E' quello che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi pomeriggio a Siena presso la sede del Genio Civile insieme ai sindaci di San Gimignano, Andrea Marrucci, Poggibonsi, David Bussagli, Barberino Tavarnelle, David Baroncelli e Certaldo, Giacomo Cucini.

L'idea del settore regionale difesa del suolo è quella di adeguare il corso dell'Elsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo realizzando una o due casse di espansione in sinistra idraulica, in località Ulignano.

Il Protocollo firmato oggi impegna i sottoscrittori a dare il via alla progettazione preliminare per poi richiedere i necessari finanziamenti per realizzare le opere previste.

Le opere, oltre a garantire una maggiore sicurezza dell'area industriale della Cusona nel comune di San Gimignano, hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intero fondovalle del fiume Elsa. Per raggiungere questo obiettivo il Protocollo istitutisce un tavolo tecnico finalizzato a creare le condizioni per giungere ad una rapida approvazione dal punto di vista urbanistico delle opere che verranno ritenute necessarie.

Il Protocollo sottoscritto oggi ha una validità di tre anni.