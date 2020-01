Siena, sistema automatizzato per il laboratorio di analisi a Campostaggia

È’ stato inaugurato giovedì 23 gennaio alla presenza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dei sindaci della Val d’Elsa, dei consiglieri regionali Bezzini e Scaramelli è dei vertici dell’azienda Usl Toscana Sud Est la nuova piattaforma Corelab, sistema automatizzato per il laboratorio di analisi installato all'ospedale di Campostaggia. ”Questo ospedale è il primo in un progetto più generale - ha detto a margine dell’inaugurazione il presidente Enrico Rossi - questo nuovo laboratorio consente agli operatori di lavorare meglio e di risparmiare, garantendo per i cittadini analisi più sicure e tracciabili. È’ la dimostrazione vivente di come la sanità abbia continuamente bisogno di innovazione. Cambiare è fondamentale, adesso ci sono nuove tecnologie che consentono di portare negli ospedali metodi per garantire il miglioramento della sicurezza sanitaria dei cittadini”.

Nel corso dell’inaugurazione il presidente Rossi ha confermato l'avvio nelle prossime settimane delle procedure amministrative necessarie per la progettazione del nuovo pronto soccorso:” Il pronto soccorso è cresciuto, non si ridurrà nel prossimo futuro perché garantisce un servizio di massima qualità. Bisogna raddoppiare la grandezza e portarlo da 700 fino a 1300 metri: questo ci costerà circa 5 milioni.