Quasi 9500 euro. Per la precisione 9491,80. Tanto è il denaro raccolto in poco tempo con una sottoscrizione a favore della piccola Olivia, la bambina di poco più di due anni del Paraguay arrivata a Siena prima di Natale per ricevere, presso la clinica oculistica delle Scotte, le terapie necessarie per salvare il suo occhio sinistro, affetto da un tumore. Gli accordi di reciprocità tra stati extra unione europea, ai quali l'azienda ospedaliera senese non può sottrarsi, impongono un prezzo altissimo per le cure: 10 mila euro. Così Rossana Suh, connazionale della bimba e pronta a ospitare questa famiglia nella sua casa di Piancastagnaio, ha lanciato una sottoscrizione. Il risultato è stato eccezionale. Olivia ha potuto sottoporsi a due seduta di chemioterapia.

Il caso ha suscitato molto scalpore perché gli accordi di reciprocità tra stati extra unione europea, al quale anche l'azienda ospedaliera senese deve attenersi, impongono un prezzo altissimo: 10 mila euro per il ciclo di cure che potrebbero salvare l’occhio di Olivia. Il direttore generale dell’Aou di Siena, Valtere Giovannini, già il mese scorso aveva garantito che niente avrebbe impedito di seguire e aiutare la bambina. Per i soldi, in qualche modo si sarebbe fatto, visto soprattutto che il suo paese non era in grado di fornire adeguata assistenza al “piccolo angelo”. Stessa cosa in Argentina.

Il modo per aggredire e sbriciolare lo scoglio è stato trovato, a conferma che il buon cuore va sempre di moda.[/TESTO] Proprio Rossana Suh si è fatta a suo tempo promotrice di una sottoscrizione per aiutare i connazionali a far fronte alla notevole spesa. La donna ha effettuato un bonifico di 9.491,80 euro destinato all’Azienda ospedaliere universitaria senese per coprire due sessioni di chemioterapia. Per chi ancora volesse contribuire, il conto è intestato a “Rossana Beatriz Suh per Olivia”, alla Banca Mps con il seguente Iban: IT74V0103071750000001542127.