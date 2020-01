Siena: droga nel centro di accoglienza di Sarteano: denunciati nigeriano e afgano

Droga nel centro accoglienza di Sartiano in provincia di Siena. Sono stati i carabinieri di Sarteano e Chiusi, supportati dal nucleo cinofili di Firenze, ad eseguire le ispezioni volte alla ricerca di stupefacenti presso il "Centro di accoglienza per stranieri" di Sarteano, dove hanno rinvenuto complessivamente gr 3,5 circa di marijuana detenuta in parti diverse da un 32enne nigeriano e da un 28enne afghano. Data l’esiguità del quantitativo, i due stranieri sono stati solo segnalati alla Prefettura di Siena, in quanto verosimili assuntori di stupefacenti, per le conseguenti sanzioni amministrative.