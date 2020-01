Denunciato giovane spacciatore a Chiusi. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di controlli da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montepulciano. A finire nei guai un ragazzo di 19 anni di Chiusi. Nello specifico, alle 3 di giovedì 23 gennaio a Chiusi in via Fiorentina, i militari di una gazzella hanno proceduto al controllo di un’utilitaria, condotta dal denunciato che, destando sospetto per il suo evidente stato di agitazione, veniva sottoposto a un’accurata ispezione del proprio veicolo. Tale operazione consentiva di rinvenire un primo involucro di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di grammi 0,5. Gli operanti procedevano a questo punto alla perquisizione del domicilio del ragazzo, dove rinvenivano ulteriori grammi 28 circa di marijuana e grammi 27 circa di hashish suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.