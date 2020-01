Siena, sorpassa in curva colonna di auto. Patente ritirata e 300 euro di multa

La polizia ha ritirato la patente a un automobilista che aveva appena azzardato un sorpasso in curva. È accaduto ieri a San Gimignano quando lui, un 33enne di Empoli residente a Certaldo, stava guidando la sua Fiat sulla 429 della Valdelsa. "Aveva fretta e - spiega la Polizia - in prossimità di un tornante, non ci ha pensato due volte a effettuare quella manovra peraltro a velocità sostenuta, convinto che su quell’arteria secondaria non sarebbe incappato in controlli. Ma ha fatto male i suoi calcoli, poiché in quell’area era in corso una complessa operazione volta a prevenire i reati e le condotte di guida poco virtuose, effettuata dalla Questura e dalla Stradale di Siena, con il supporto di un elicottero dell’ottavo reparto volo della Polizia. L’uomo è stato inseguito e fermato dalla Polstrada, che gli ha ritirato la patente e tolto 15 punti". L'uomo alla richiesta di spiegazioni ha detto di non essersi accorto del divieto di sorpasso, dovrà pure pagare una multa di quasi 300 euro per la velocità eccessiva e rischia la sospensione della patente fino a 3 mesi. Nel corso dell’attività sono stati controllati 42 veicoli e 2 mezzi pesanti, nonché identificate 45 persone. Le infrazioni contestate sono state in tutto 5.