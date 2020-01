Siena: made in Italy. Sfilata di moda nell'ex miniera di Abbadia San Salvatore

Sfilata di moda nell'ex miniera di Abbadia San Salvatore. E' l'iniziativa del settore Moda della scuola Amedeo Avogadro che per la sfilata di abiti di fine anno hanno scelto gli spazi del Parco Museo Minerario. L’appuntamento sarà per fine aprile o inizi maggio. Molto dipenderà dalle condizioni meteo, ma già da ora stanno valutando se usufruire degli ampi spazi esterni o delle altrettanto spaziose sale interne. Il luogo offre inoltre la possibilità di riprodurre e aprire ai visitatori i laboratori scolastici, dove si svolgono le lavorazioni e di organizzare visite guidate sia alle sale museali, sia ai percorsi esterni. “La nostra finalità è quella di suscitare curiosità e interesse nei ragazzi, ma anche di far crescere questa scuola”, dichiara il professor Nicola Tucci, docente di laboratorio. “Siamo docenti specializzati in indirizzi specifici, in grado di formare dei professionisti completi”. Oltre al team di insegnanti altamente qualificato da quest’anno anche i laboratori sono potenziati. “In cinque anni è possibile acquisire una professionalità non indifferente”, aggiunge la professoressa Anna Maria Falocco, docente di tecnologia tessile. “E al termine degli studi è facile trovare l’inserimento lavorativo nelle aziende, mettersi in proprio, insegnare nelle scuole o proseguire il curriculum scolastico, frequentando corsi post-diploma o l’università”.