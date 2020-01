Il Circolo tennis Sant’Albino ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività con un regalo davvero prezioso. La Federazione italiana tennis (Fit), infatti, ha riconosciuto la scuola tennis “Club School”. L'istituzione, nata nel 1989 grazie alla locale Polisportiva che ha reso possibile la creazione del Centro sportivo “Luciano Monaci”, è entrata nel 31esimo anno con questa medaglia federale al petto, riconoscimento per il ruolo, sempre ricoperto, di polo aggregativo e sportivo fondamentale per tutta la comunità. Tra corsi estivi e invernali, accoglie circa 40 tra bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Un altro obiettivo raggiunto è quello del progetto federale “Racchette in classe”, che consiste nel fare attività tennistica all’interno della scuola primaria di Sant’Albino, a partire dal mese di gennaio 2020.