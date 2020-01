Siena, contrada del Nicchio, Mens sana e Feriae Matricularum in lutto per la morte di Alessandro Corradeschi

E’ venuto a mancare all’età di 72 anni Alessandro Corradeschi, conosciuto come Dondino, dal soprannome del babbo Alberto Corradeschi noto come Donde, personaggio paliesco di primo piano del Nicchio, mangino plurivittorioso.

Ex dirigente della Sclavo, per motivi professionali aveva lasciato da alcuni anni Siena e abitava adesso a Recco. Fu principe delle Feriae Matricularum nel 1971, attivissimo nella sua contrada con particolare riguardo anche alla manifestazione della Pania di cui fu attivissimo organizzatore per tanti anni.

Appassionato contradaiolo, rientrava spesso a Siena per partecipare alle attività del rione. Fu molto impegnato e attivo pure come dirigente della sezione cestistica della Mens Sana, un’altra grande passione di famiglia.