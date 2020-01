Il meteo a Siena di martedì 21 gennaio: scendono le temperature, un gelido vento su tutta la provincia

Una giornata di freddo intenso quella di martedì 21 gennaio in gran parte della provincia di Siena. Le minime scendono ovunque: nella città di Siena le temperature saranno comprese tra zero e otto gradi. Un gelido vento da est nord est sferzerà la città con raffiche fino a 27 chilometri orari.

Terminata l'allerta meteo regionale (codice giallo) che per due giorni ha preoccupato cittadini e vigili del fuoco (in realtà poi non è successo niente), restano quindi incerte le condizioni meteo. Non sono comunque previste precipitazioni, neppure sul Monte Amiata, dove nei giorni scorsi ha nevicato ma per nuovi fiocchi sarà necessario attendere qualche giorno.