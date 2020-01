Emma Villas Siena da record: batte Santa Croce e conquista l'ottava vittoria consecutiva nell'A2 di volley

KemasLamipel Santa Croce – Emma VillasAubay Siena1-3 (23-25, 24-26, 25-22, 26-28)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Bargi 7, Mannucci, Andreini (L), Padura Diaz 27, Di Marco, Acquarone 2, Larizza 11, Catania (L), Turri Prosperi 1, Alberto Marra, Colli 16, Mazzon, Russomanno 5. Coach: Pagliai. Assistente: Douglas.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 11, Davide Marra (L), Cappelletti, Falaschi 1, Lucconi, Gitto 6, Zanni, Smiriglia, Gabriel 1, Mariano 14, Milan 19, Romanò 23. Coach: Graziosi. Assistente: Pelillo.

Arbitri: Ugo Feriozzi, Fabio Toni.

NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Santa Croce sul 10-13e sul 23-25 e da Siena sul 20-20 e sul 21-21; richiesto nel secondo set da Siena sul 21-21 (decisione cambiata) e da Santa Croce sul 21-21; richiesto nel terzo set da Siena sull’11-8 (decisione cambiata); richiesto nel quarto set da Santa Croce sul 14-14 (decisione cambiata), sul 17-21 e sul 18-23, richiesto dagli arbitri sul 24-24.

Percentuale in attacco: Santa Croce 42%, Siena 47%. Positività in ricezione: Santa Croce 73%, Siena 58%. Muri punto: Santa Croce 9, Siena 10. Ace: Santa Croce 5, Siena 2. Errori in battuta: Santa Croce 15, Siena 13.

Durata del match: 2 ore e 18 minuti (32’, 33’, 33’, 40’).

La Emma Villas Aubay Siena centra un’altra bella e preziosissima vittoria al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, sconfiggendo una squadra assai temibile come la Kemas Lamipel. I biancoblu iniziano alla grande la sfida conquistando i primi due set, cedono il terzo parziale ai padroni di casa ma poi si aggiudicano un quarto set dove risultano decisive le tante murate vincenti del team ospite. E' l'ottava vittoria consecutiva in una marcia record anche in Coppa.