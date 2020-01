Siena, il Comune vuole spostare il mercato settimanale all'interno della Fortezza

L’assessore del comune di Siena Alberto Tirelli riprenderà in mano la questione dello spostamento del mercato settimanale all’interno della Fortezza, come ha suggerito anche il consigliere comunale Tommaso Bartalini: “Lavoriamo ad subito a questo, magari riqualificando i bastioni della Fortezza con gli introiti in più che si avrebbero dai parcheggi in caso di spostamento del mercato”.

“Questo – ha aggiunto Tirelli – anche per migliorare la viabilità e la fruibilità della zona. In generale dobbiamo pensare a cosa fare della Fortezza, al di là della valida iniziativa di ViviFortezza per l’estate: è un contenitore importante che abbiamo rilanciato".