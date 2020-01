Sci, poca neve sull'Amiata: a rischio la stagione invernale sulla montagna senese

Nella notte tra venerdì e sabato e nella giornata di ieri, a intermittenza, sono caduti sull’Amiata in provincia di Siena i primi veri fiocchi di neve del 2020. Una nevicata leggera che ha depositato dai sette ai dieci centimetri in Vetta e dai tre ai cinque centimetri alle Macinaie, Contessa e Cantore. Troppo poco per gli addetti ai lavori. “Almeno il paesaggio è tutto bianco, l’ambiente ha di nuovo il suo aspetto invernale”, commenta Daniele Coppi, presidente del consorzio Amiata Insieme e titolare dell’albergo Sella-Vetta Amiata. “Abbiamo bisogno della neve! Nel fine settimana la pista è aperta, ben innevata artificialmente e divertente. Può andar bene come richiamo durante le festività natalizie e per non tenere chiuso la domenica, ma ora abbiamo bisogno che la stagione abbia inizio, per non perdere un anno di lavoro. Non solo non è nevicato, ma non ci sono state neppure le temperature favorevoli per sparare. Solamente un paio di giorni. La situazione è difficile. Se invece nevicasse a fine gennaio o i primi giorni di febbraio, come è avvenuto anche in passato, salveremmo almeno 40-45 giorni di lavoro, non perderemmo clienti, tamponeremmo la perdita di inizio stagione".