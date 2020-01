Siena, morto Giancarlo Ceccuzzi presidente di Volto Amico e dell'Arci di Chiusi. Funerali a Montallese

Il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e tutta l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giancarlo Ceccuzzi presidente dell’Associazione Volto Amico e del Circolo Arci di Montallese e uomo amato e stimato da tutta la comunità della frazione dove viveva da sempre. “Giancarlo Ceccuzzi resterà sempre nei nostri cuori per essere stata una persona sincera e con un grande cuore – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – Un esempio vero di pacatezza, ma anche di riflessione e di determinazione". Per i rapporti istituzionali che legavano i sodalizi che rappresentava Giancarlo Ceccuzzi con il Comune di Chiusi durante le esequie l’amministrazione comunale sarà presente in forma ufficiale con il gonfalone e con la fascia tricolore. I funerali domenica 19 gennaio alle 14.30, nella chiesa Santa Maria Bambina di Montallese.