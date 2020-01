Siena, auto contro muro. In tre finiscono all'ospedale

Auto contro muro, in tre finiscono in ospedale. L'incidente lungo la strada che da Castiglione d’Orcia porta a Bagni San Filippo in provincia di Siena. L’incidente poco prima delle 15 di ieri. Scattata la richiesta di aiuto i primi soccorsi sono stati portati dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Montalcino sembra che l’auto, con a bordo quattro persone, sia finita contro un muro senza coinvolgere altri mezzi. A provocare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Paura per una delle quattro persone, una donna di 78 anni per la quale inizialmente i sanitari del 118 avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.