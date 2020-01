Siena, sindaco e assessori illustrano i programmi ed i progetti dei prossimi tre anni di mandato. I principali

Al termine dei due giorni di lavoro di amministratori e politici della maggioranza, sono stati illustrati dal sindaco Luigi De Mossi e dagli assessori del Comune di Siena i progetti ed i programmi per i prossimi tre anni di mandato.

In sintesi i più importanti obiettivi: Piano Mobilità Sostenibile (parcheggi scambiatori, Aru, ztl), Piano rifiuti, Stati generali della sanità, Studentati per accoglienza studenti, Creazione pro Loco, Mappatura are verde pubblico e sistemazione are ludiche e aree cani, Adozione privati delle rotonde, Creazione sportelli papà separati sportello uomini maltrattanti, Spostamento mercato settimanale in Fortezza Medicea, Ruolo della Fortezza Medicea 365 giorni all’anno, Piano strutturale per la Siena dei prossimi venti anni, 2020 anno del 25esimo anniversario Siena Sito Unesco, Riqualificazione Piazzale Rosselli, Riqualificazione ex campino San Prospero, Sala protezione civile Comune in Cerchiaia, Incremento illuminazione centro storico, Incremento videosorveglianza, Destinazione Siena e marketing territoriale, Asili con aziende private e orari diversificati.