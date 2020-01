Siena, è fallito l'ostello della gioventù. Gestione affidata in via provvisoria ad una società per il rilancio

E’ stato dichiarato con sentenza numero 41 del 4 ottobre il fallimento della società Il Nucleo srl proprietaria dell’ostello della gioventù di Siena. Per la struttura senese si apre una nuova fase di incertezze. La società aveva acquistato l'ostello dal Comune nel 2013 accendendo un mutuo che non è stata in grado di pagare.

Dopo il pignoramento dell'immobile e la sentenza di fallimento, il tribunale ha affidato in via provvisoria la gestione ad una società senese per proseguire l'attività e tentare un rilancio.

