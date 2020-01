Siena, le previsioni del tempo per giovedì 16 gennaio: freddo e nuvole

Un'altra giornata rigida in tutta la provincia di Siena. Le previsioni per giovedì 16 gennaio, anche secondo il consorzio Lamma, parlano di temperature comprese tra gli 0 e i 10 gradi, nella città di Siena. Le temperature più basse, come ovvio, sono previste sulla Vetta Amiata dove la colonnina di mercurio dovrebbe scendere fino a -5.

In gran parte della provincia, rispetto agli ultimi giorni in cui il cielo si è mantenuto quasi sempre sereno, sono previste nuvole che potrebbero anche aprire a un imminente cambiamento della situazione meteorologica.

La foto dell'articolo è tratta dal sito internet del consorzio Lamma.