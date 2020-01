Siena, disabile licenziato raccolta firme: chieste dimissioni dell'amministratore della Monteriggioni 1213

Una raccolta firme in solidarietà di Marco Galigani, il dipendete della Monteriggioni AD 1213 licenziato nei giorni scorsi. A organizzarla è il gruppo consiliare Per Monteriggioni, che dà appuntamento a chiunque vorrà partecipare per mercoledì 29 gennaio, dalle 17, presso i locali del Bar Sport, in via Cassia Nord 50 a Castellina Scalo. Durante l’iniziativa saranno presenti i consiglieri Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, nonché Marco Galigani, il lavoratore recentemente licenziato dalla società partecipata dal Comune di Monteriggioni.

“La società deve essere gestita meglio e dal sindaco - intervengono i consiglieri di opposizione Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio - si deve pretendere un maggiore interessamento, licenziamento che non ha giustificazioni e che mette in luce l’incapacità dell’attuale gestione della Monteriggioni AD 1213. Il dipendente è rimasto coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale ha riportato delle lesioni che ne hanno parzialmente limitato le capacità lavorative rispetto alle mansioni che svolgeva in precedenza. Si sottolinea la chiusura totale sia del sindaco sia dell’amministratore Ferrini nel cercare una soluzione alternativa che salvaguardasse sia il lavoro del dipendente sia l’interesse della società, affidando al Galigani compiti meno gravosi che potevano sicuramente essere individuati nell’ambito della gestione delle attività. Società che si occupa oggi della gestione di servizi, tra cui l’ufficio turistico, i parcheggi, i camminamenti, le sale di Abbadia Isola (Museo ed altro) i bagni pubblici del Castello e quelli dell’Area Camper, l’organizzazione degli eventi fra cui la festa Medievale e ci sembra strano che in tutti questi servizi non sia stato possibile ritagliare un ruolo di 4 ore al giorno per il dipendente Galigani. Ci auguriamo che il sindaco e l’amministratore delegato ritornino sulle loro decisioni. In alternativa ci sembrerebbero doverose le dimissioni dell’ amministratore Ferrini a meno che il sindaco, l’unico che può sollevarlo dall’incarico, non gli confermi la sua fiducia”.