Una chiesa gremita e commossa a San Casciano dei Bagni (Siena) per il funerale del giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, morto domenica scorsa all’età di 84 anni. Tutto il piccolo borgo oggi pomeriggio si è riunito nella collegiata di San Leonardo e Cassiano, dove il parroco don Antonio Nutarelli ha celebrato la messa funebre in onore del noto cronista che qui aveva scelto di vivere da diversi anni. Nelle prime file delle panche in chiesa, vicino alla moglie di Pansa, Adele Grisendi, il sindaco di San Casciano, Agnese Carletti, e il sindaco di Casale Monferrato (Alessandria), Federico Riboldi, paese natale del giornalista, giunto in Toscana con il gonfalone comunale. In chiesa anche il gonfalone della Regione Piemonte, inviato dal presidente Alberto Cirio. Alla cerimonia per l’ultimo saluto al giornalista alcuni colleghi, tra i quali il direttore dell’Espresso, Marco Damilano, Sebastiano Messina, Luca Telese, il direttore di La Verità, Maurizio Belpietro, e il vignettista Emilio Giannelli, che è stato ringraziato dalla vedova per il disegno odierno. Tra i presenti anche l’ex sindaco di Siena Roberto Barzanti.